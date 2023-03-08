Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday olacak mı? Sürpriz iddia!

Trabzonspor'da başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu'nun geri dönebileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday olacak mı? Sürpriz iddia!
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08 Mart 2023 12:48
Trabzonspor'da başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu'nun bordo-mavili kulübün seçimi öncesinde sürpriz yapabileceği ortaya çıktı.

Ayrılık açıklamasının ardından 18-19 Mart'taki seçimde aday olmayacağını duyuran Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiadan gelen baskılar üzerine bu fikrini gözden geçirme kararı aldı.

Taraftarların ve camiadaki önemli isimlerin "Geri dön, aday ol" baskısı üzerine , Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olabileceği ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre, Ahmet Ağaoğlu bu baskılar sonrasında yeniden aday olmaya karar verdi. Ağaoğlu'nun bu kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.

Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıklamasının ardından, kısa bir süre önce başkan adayı olduğunu ilan eden kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimde rakip olacak.



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