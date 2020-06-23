Ahmet Ağaoğlu, Ali Ağaoğlu ile akraba mı? Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Doğma büyüme Trabzonlu olan Ağaoğlu, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. Kendisini Trabzonsporlu Ahmet olarak da tanımlayan Ağaoğlu, 'Herkes adımı Trabzonsporlu Ahmet diye bilir.'Ahmet Ağaoğlu 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf hayatına başladı. 2000 yılında ise Golf Federasyonu Başkanlığına seçildi. Ahmet Ağaoğlu, dört yıllık görev süresi boyunca golfün tabana yayılması ve Golf Milli Takımı'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı.Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 2004 yılında '4 Yılda 100 Golf Sahası' kampanyası nın başlatılmasını sağladı. Golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı. 2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü tarihi başarıları yaşadı. 25 Şubat 2005'te özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu.Trabzonspor Kulübünün 73. genel kurulunda başkanlığa Ahmet Ağaoğlu seçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda toplam 16 sandıkta bin 691 üye oy kullanırken 1559 oy geçerli sayıldı. Genel kurulda 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardından yaklaşık 2,5 saat saat süren sayım sonucunda divan başkanı İlhami Algan, Ahmet Ağaoğlu'nun 1329 oy alarak bordo-mavili kulübün yeni başkanı olduğunu açıkladı.Algan, diğer aday Metin Kaya'nın 211 oy, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban'ın ise 19 oy aldığını belirtti.Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:Asil Üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Serdar Ekrem ŞirinYedek üyeler: Zafer Göktaş, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Dursun Ali Sakarya, Kemal ErtürkAhmet Ağaoğlu, 73. Olağanüstü Genel Kurul'un sona ermesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, görevi devraldıkları Muharrem Usta ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve "Yarıştığımız Metin Kaya ve Levent Sekman beyefendiye de teşekkür ediyorum. Trabzonspor için var gücümüzle çalışırken onların desteğini de arkamızda göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.Tüm gün dinledikleri kulübün 50'nci yıl marşındaki gibi güzel günlerinin önlerinde olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bu güzel günleri inşallah hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde göreceğiz. Biz biriz, biz Trabzonspor'uz, bu şehre tutkunuz. Bordo maviye vurgunuz, Trabzonspor'a sevdalıyız. İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek. İnşallah Trabzonsporumuzu hep birlikte el ele omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne götüreceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.Konuşmanın ardından yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.