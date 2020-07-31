Ahmet Ağaoğlu açıkladı; Sosa ile yollar ayrılıyor mu?

Müthiş bir sezonu geride bırakan ve 35 yaşında olmasına rağmen takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Trabzonspor'da Jose Sosa'nın geleceği merak konusu... Daha önce Başkan Ahmet Ağaoğlu ile beraber basın toplantısı düzenleyen ve "Sezon sonunda sözleşme konusunu konuşacağız" diyen kaptan, kupa zaferinin ardından tatile çıktı. Maç bitiminde de, "Şu an sadece kafamı dinlemeye ve tatile ihtiyacım var" açıklaması yapan Sosa konusunda birkaç gün sonra somut adımlar atılacak.



Başkan Ağaoğlu'nun Arjantinli yıldız ile bizzat görüşeceği ve "Bizimle kal" diyeceği öğrenildi. 42 maçta 11 gol, 12 asistlik katkı sağlayan kaptan ile 1+1 yıllık yeni kontrat imzalanması planlanıyor.



Eşi Trabzon'da mutlu...



Estudiantes Kulübü Sosa için çok istekli olmasına rağmen Arjantin ekibi yıllık ücret olarak 1 milyon Euro'ya dahi çıkamıyor. Ekonomik nedenlerin yanı sıra Sosa'nın ailesi de şehirde mutlu. Trabzon'a iyice alışan ve vücuduna 'Yenge' dövmesi yapıp, kolbastı dersleri alan, türkü söylediği anları sosyal medyada paylaşan Sosa'nın eşi, artık kalmaya sıcak bakıyor.



