Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile bir araya geldi

Trabzonspor'da Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile bir araya geldi
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30 Nisan 2021 16:49
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul'da bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, Süper Lig'in 39. haftasını bay geçen takımda, teknik direktör Avcı ile Başkan Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Doğan'ın, 2021-2022 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdikleri kaydedildi.

 
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