Ahmet Ağaoğlu: '61 tane top atışı yapacağız'

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Akyazı Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.



"TÜM TÜRKİYE GÖRECEK"



Taraftara açık idman öncesi konuşan Ağaoğlu, "Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi. Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek" dedi.



"61 TOP ATIŞI YAPACAĞIZ"



Taraftara çağrıda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz. Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyon olduğumuz takdirde ben söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız. 61 top atışı, bütün silahlardan çıkan sesin iki katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da havai fişek gösterisi olacak. Bunlarla yetinelim." şeklinde konuştu.



Trabzonspor'un başkanı ayrıca, "Duygusal anlamdan ne hissettiğimi şu anda ifade edemem, ben de farkında değilim. Bu tür yaşantılarda, gerçekleştikten sonra ancak bunun farkına varabiliyorsunuz. Ben yönetimde olmadığım zaman, takım şampiyonluğa giderken neler hissettiğimi soracak olursanız, o duygular çok kabarık. İş bir nihayete ersin, o zaman göreceğiz ne hissettiğimizi." ifadelerini kullandı.



Ahmet Ağaoğlu, son olarak, "Geldiğimiz zaman 3-4 sene sabır istedik, sürdürülebilir bir başarı için. Bu Trabzonspor'un zirveden uzak kalacağı anlamına gelmiyor ama sürdürülebilir başarı için sabrınızı rica ediyorum dedim. 3-4 sene sonra tüm Türkiye, Trabzonspor'u ayakta alkışlayacak demiştim. Bugün tüm Türkiye değilse bile futbolsever insanlarımız Trabzonspor'un yaşamış olduğu süreci takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile oturarak alkışlıyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.





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