Ahmet Ağaoğlu: '4 transferi bitirdik'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'da yayınlanan Özgür Buzbaş'ın sunduğu Gündem Futbol Özel programının konuğu oldu.



Başkan Ağaoğlu, "CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz. Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var. İsim veremem. İsim vereyim de alayım 1 liralık oyuncuyu 5 liraya. Gitsin bir başkası hemen atlasın. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz" dedi



Teklifler aldıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Kadro maliyeti 15-16 milyon euro. 16 milyon euro barajında piyasa değeri olan 3 oyuncumuz var. Ömür, Çakır, Sörloth. Bunlara çok iyi paralar verdiler. 3'ünü birden gönderince belki 3'ünün boşluğunu dolduracak oyuncular alabilirsiniz. Bu defa otomobilin lastiğini, diferansiyelini, şanzımanını falan. İşte o zaman orada iskeleti bozmuş olursunuz. Sıkıntı yaşarsınız. Bizim planımız, programımız değişeceğini de zannetmiyorum. En fazla 1 oyuncu göndeririz, o da yerini doldurabileceğimiz" açıklamasını yaptı



