Ahmet Ağaoğlu: "4 transferi bitirdik"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4 futbolcuyla analştıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com
Ahmet Ağaoğlu: '4 transferi bitirdik'
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18 Temmuz 2020 17:19
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'da yayınlanan Özgür Buzbaş'ın sunduğu Gündem Futbol Özel programının konuğu oldu.

Başkan Ağaoğlu, "CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz. Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var. İsim veremem. İsim vereyim de alayım 1 liralık oyuncuyu 5 liraya. Gitsin bir başkası hemen atlasın. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz" dedi

Teklifler aldıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Kadro maliyeti 15-16 milyon euro. 16 milyon euro barajında piyasa değeri olan 3 oyuncumuz var. Ömür, Çakır, Sörloth. Bunlara çok iyi paralar verdiler. 3'ünü birden gönderince belki 3'ünün boşluğunu dolduracak oyuncular alabilirsiniz. Bu defa otomobilin lastiğini, diferansiyelini, şanzımanını falan. İşte o zaman orada iskeleti bozmuş olursunuz. Sıkıntı yaşarsınız. Bizim planımız, programımız değişeceğini de zannetmiyorum. En fazla 1 oyuncu göndeririz, o da yerini doldurabileceğimiz" açıklamasını yaptı



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