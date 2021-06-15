Ahmet Ağaoğlu: "2010-11'de kesinleşmiş bir şike var"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2010-2011 sezonuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

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Ahmet Ağaoğlu: '2010-11'de kesinleşmiş bir şike var'
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15 Haziran 2021 11:13
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulunca Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında Ahmet Ağaoğlu flaş bir açıklama yaptı.

2010-2011 sezonu hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu "Ülkede insanların hala anlamakta zorlandığı ya da anlamak istemediği bir şey var. Sportif ceza ile hukuk mahkemelerinin verdiği ceza farklıdır. Futbol maçı esnasında sert müdahale ile rakibin ayağını kırarsınız, 3-4 maç ceza alırsınız. Bu sportif cezadır. Sokakta birinin ayağını kırarsınız belki 3-5 yıl ceza alırsınız. 2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. İnsanlar hala anlamıyorsa UEFA'nın 2011 yılında yayınladığı bültene baksınlar. Bulmakta zorlanan varsa bende var, kendilerine veririm." dedi.

Ahmet Ağaoğlu ayrıca "Bu konunun Trabzonspor tarafından tartışılacak hiçbir tarafı yoktur. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası da UEFA tarafından verilmiş, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Ceza tarafını konuşuyorlarsa o farklı bir şey. Onun cevabını da Divan Başkanımız zaten verdi" ifadelerini kullandı.


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