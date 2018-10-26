Ahmet Ağaoğlu: ''1,2 milyar TL batırmış bir kulübüz''

, Türkiye'de kendi modellerini alıp o modelden para kazanan kulübün olduğunu belirterek, "Ama biz kendi modelimizin üstünü çizip bugün futbolda 1 milyar 200 milyon TL para batırmış bir kulübüz, bu benim çok ağrıma gidiyor" dedi.Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde uluslararası başarı kazanan sporculara plaket verdi. Daha sonra altyapıdaki teknik heyet ve futbolcularla birlikte toplantı gerçekleştiren Ağaoğlu, burada yaptığı açıklamada Trabzonspor'un sadece futboldan ibaret bir kulüp olmadığını söyledi.En büyük projelerinin altyapı olduğunu ifade eden Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:"Amatör sporcularımızın uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla hepimiz gururlandık. Ama bu tabii ki bize yetmez. Trabzon bir spor, futbol kenti. Bizim amacımız kentimizdeki gençlerimizin tamamına yakının bir şekilde spor ile iç içe olması. Altyapı çalışmalarına çok önem veriyoruz. Ülkeye gelen olimpiyat madalyaların yüzde 30'unu Trabzonlu sporcular getiriyor. Bu biraz daha önem ve emek verildiği zaman Trabzon'daki amatör sporun hangi noktaya geleceğinin en açık göstergesi. Altyapı olmadan üstyapı olmaz. 100'e yakın amatör futbol takımı olan Trabzon kentinin altyapısının gerektiği ve yeteri kadar kullanamadığımız aşikar. Bu düşünceyle geldiğimiz günden bugüne kadar altyapıyla ilgili çok ciddi çalışma ve yatırımlar yaptık. Bizim en büyük projemiz Trabzonspor'un altyapı projesi. Yani sizler. Bu kulübü içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtaracak olan sizlersiniz."Altyapıya bugün yapılan 1 liralık yatırımın 10 sene sonra 50 TL olarak geri döneceğini kaydeden Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Birkaç sene içerisinde sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin de değişik şehirlerinden altyapımıza oyuncular monte ederek bunları profesyonel statüye geçirip bir gelir kaynağı oluşturmak zorundayız. Bende bir kıskançlıktır, Türkiye'de bizim modelimizi alıp bizim modelimizden para kazanan kulüp var. Ama biz kendi modelimizin üstünü çizip bugün futbolda 1 milyar 200 milyon TL para batırmış bir kulübüz, bu benim çok ağrıma gidiyor. Ama bizim modelimizi kullanan bir kulüp futboldan milyon Euro'lar kazanıyor. Büyük hatalar yaptık ama artık bu hatalardan dönme zamanı geldi. Bütün düşünce, planlarımız bu temelin üzerine oturdu. Bu yatırımlar özellikle de taraftarları ilgilendirmez, onlar topun üç kale direğinin geçmesini ve Trabzonspor futbol takımının başarısını beklerler. Bu da son derece doğaldır. Ama bir taraftan orada savaşırken burada emek ve yatırım vazgeçilmezdir. İnşallah çok kısa sürede altyapıdaki hocalarımızla bütün eksiklerimizi gidermeye çalışacağız."Maddi sıkıntılara rağmen ellerinden geldiğince altyapıya kaynak yaratmaya çalışacaklarını ifade eden Ağaoğlu, "Trabzon bir futbol fabrikası olmak zorunda. Bu savaşı hep birlikte omuz omuza vereceğiz. Ülkemizin gururu olacağız. Lider, öncü olacağız. Ben hikaye anlatmıyorum. Biz ilk defa 1924 senesinde Paris olimpiyatlarına katıldık. 1924'te Cumhuriyet'in birinci yılında Trabzon'dan çıkıp Trabzon'u ve Türkiye'yi atletizmde neredeyse bütün branşlarda bir tek o zaman ki İdmanocağı kaptanı Süleyman Rıza Kuğu temsil etti, o da buradan gitti. Hepinizin ileride bir Süleyman Rıza olmasını diliyorum. Hep beraber yan yana, omuz omuza bu kenti ve ülkeyi layık olduğu yere taşıyacağına inanıyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, daha sonra yenilenen Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.