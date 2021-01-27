Ahmed Musa'nın menajerinden transfer sözleri

28 yaşındaki Nijeryalı golcü Ahmed Musa'nın menajeri, yaptığı açıklamada oyuncusunun transferi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ahmed Musa'nın menajerinden transfer sözleri
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27 Ocak 2021 01:42
Al-Ahli ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı golcü Ahmed Musa'nın hangi takıma transfer olacağına ilişkin menajeri açıklama yaptı.

Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris yaptığı açıklamada Musa'nın eski kulübü CSKA ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "CSKA Moskova ile görüşmelerimiz henüz bitmedi ancak bu aşamada Ahmed büyük ihtimalle İngiltere'ye gidecek" ifadelerini kullandı. Ahmed Musa'yı İngiltere'de isteyen kulübün ise West Bromwich olduğu ifade ediliyor.

Yeni bir golcü arayışında olan Galatasaray'ın Ahmed Musa'nın durumunu takip ettiği bir süredir yazılıyordu.

Al-Nasr'da 57 maça çıkan Ahmed Musa 11 gol 14 asistlik performans göstererek 2 sezon Suudi Arabistan kulübünde forma giymişti.



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