Ahmed Musa'nın menajeri; 'Galatasaray'ı reddettiği doğru değil'

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüple temas halinde olan ve adı Galatasaray ile de geçen Nijeryalı yıldız Ahmed Musa'nın transferinde flaş gelişmeler yaşandı.



Nijerya basını, Ahmed Musa'nın CSKA Moskova ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını ve kısa sürede resmi imzaların atılacağını duyurmuştu. Haberde, Galatasaray'dan yüksek bir maaş talebi alan Ahmed Musa'nın Galatasaray'ı reddederek CSKA Moskova'yı seçtiği iddia edildi.



"GALATASARAY'I REDDETTİĞİ DOĞRU DEĞİL"



Bu gelişme kısa sürede Rus basınının gündemine oturdu. Henüz 1 saat geçmeden Ahmed Musa'nın menajerinden açıklama geldi ve iddiaları yalanlayarak Galatasaray'dan bahsetti.



Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, "Bu bilgi doğru değil. CSKA Moskova, Ahmed Musa'nın her zaman yuvası olacaktır ancak Galatasaray'ın transfer görüşmesinde başarısız olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Haber doğru değil, bekleyeceğiz ve göreceğiz" ifadelerine yer verdi.



"MENAJERİME BIRAKTIM"



Türkiye'de adının anıldığı Galatasaray hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Ahmed Musa; "Galatasaray ile birlikte farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." açıklamasında bulunmuştu.



Nijeryalı oyuncu 2018'de geldiği Al-Nasr'la 57 maçta görev aldı. Kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 11 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.



