Ahmed Musa'dan sürpriz transfer kararı

Türk takımlarının da sıklıkla gündemine giren Nijeryalı golcü Ahmed Musa sürpriz bir anlaşma yaptı.



Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar ülkesi Nijerya'ya dönme kararı alarak Kano Pillars FC'ye transfer olacağı kaydedildi. Avrupa'da kendisine uygun transfer dönemi olmaması nedeniyle Musa'nın yeni adresinin ülkesi olduğu belirtildi.



Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı söylenirken kulüp basın sözcüsü Rilwanu Idris Malikawa, Ahmed Musa'ya her zaman kapılarının açık olduğunu, onun kulübün efsanesi olduğunu söyledi.



Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımında forma giyen Ahmed Musa, Hollanda'da VVV Venlo, CSKA Moskova, Leicester City formaları giymişti.



