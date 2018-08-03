Ahmed Musa transferi resmen açıklandı

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Leicester City'den golcü oyuncu Ahmed Musa'nın transfer edildiğini resmen açıkladı.

03 Ağustos 2018 03:04
Ahmed Musa transferi resmen açıklandı
Galatasaray'ın da trasnfer gündeminde yer alan Nijeryalı yıldız Ahmed Musa'nın yeni takımı resmen açıklandı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Nijeryalı yıldız oyuncu Ahmed Musa'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. An Nassr Kulübü'nden yapılan açıklamada ahmed Musa ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Al Nassr, bu transfer için Leicester City'e bonuslarla birlikte yaklaşık 28 milyon euro ödeyecek.
"REDDEDİLEMEYECEK KADAR İYİ BİR TEKLİFTİ"

Ahmed Musa'nın menajeri transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yarın sabah (3 Ağustos) Arabistan'da olacak. Ücret konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılan teklif, reddedilemeyecek kadar iyi bir teklifti. Al Nassr en iyi döneminde onu alıyor. Dünya Kupası'nda özgüven kazandı ve geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık oynarken en önemli oyunculardan biri oldu" ifadelerini kullandı.

2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon euroyaa transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.

NORDIN AMRABAT'I DA TRANSFER ETMİŞLERDİ

Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü, transfer döneminde Watford'dan Nordin Amrabat'ı 8,5 milyon euroya, Sao Paulo'dan Petros'u 5 milyon euroya, Feyenoord'dan Brad Jones'u ise bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.





Kaynak: Sporx.com

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