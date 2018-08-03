Ahmed Musa transferi resmen açıklandı

"REDDEDİLEMEYECEK KADAR İYİ BİR TEKLİFTİ"

NORDIN AMRABAT'I DA TRANSFER ETMİŞLERDİ

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'ın da trasnfer gündeminde yer alan Nijeryalı yıldız'nın yeni takımı resmen açıklandı.Suudi Arabistan temsilcisi, Nijeryalı yıldız oyuncu'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. An Nassr Kulübü'nden yapılan açıklamada ahmed Musa ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Al Nassr, bu transfer için Leicester City'e bonuslarla birlikte yaklaşık 28 milyon euro ödeyecek.Ahmed Musa'nın menajeri transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yarın sabah (3 Ağustos) Arabistan'da olacak. Ücret konusunda anlaşmaya varıldı.Al Nassr en iyi döneminde onu alıyor. Dünya Kupası'nda özgüven kazandı ve geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık oynarken en önemli oyunculardan biri oldu" ifadelerini kullandı.2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon euroyaa transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü, transfer döneminde Watford'dan Nordin Amrabat'ı 8,5 milyon euroya, Sao Paulo'dan Petros'u 5 milyon euroya, Feyenoord'dan Brad Jones'u ise bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.