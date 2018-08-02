Ahmed Musa, rekor bedelle Arabistan'da!..

Galatasaray'ın da trasnfer gündeminde yer alan Nijeryalı yıldız Ahmed Musa, Leicester City kampından ayrıldı ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a imza atmak üzere yola çıktı.
Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini reddeden Leicester City'nin, transfer için 16,5 milyon euro alacağı, bonuslarla bu rakamın 28 milyon euroya kadar çıkabileceği kaydedildi.
"REDDEDİLEMEYECEK KADAR İYİ BİR TEKLİFTİ"
Ahmed Musa'nın menajeri transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yarın sabah (3 Ağustos) Arabistan'da olacak. Ücret konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılan teklif, reddedilemeyecek kadar iyi bir teklifti. Al Nassr en iyi döneminde onu alıyor. Dünya Kupası'nda özgüven kazandı ve geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık oynarken en önemli oyunculardan biri oldu" ifadelerini kullandı.
2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon euroyaa transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.
NORDIN AMRABAT'I DA TRANSFER ETMİŞLERDİ
Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü, transfer döneminde Watford'dan Nordin Amrabat'ı 8,5 milyon euroya, Sao Paulo'dan Petros'u 5 milyon euroya, Feyenoord'dan Brad Jones'u ise bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini reddeden Leicester City'nin, transfer için 16,5 milyon euro alacağı, bonuslarla bu rakamın 28 milyon euroya kadar çıkabileceği kaydedildi.
"REDDEDİLEMEYECEK KADAR İYİ BİR TEKLİFTİ"
Ahmed Musa'nın menajeri transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yarın sabah (3 Ağustos) Arabistan'da olacak. Ücret konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılan teklif, reddedilemeyecek kadar iyi bir teklifti. Al Nassr en iyi döneminde onu alıyor. Dünya Kupası'nda özgüven kazandı ve geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık oynarken en önemli oyunculardan biri oldu" ifadelerini kullandı.
2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon euroyaa transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.
NORDIN AMRABAT'I DA TRANSFER ETMİŞLERDİ
Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü, transfer döneminde Watford'dan Nordin Amrabat'ı 8,5 milyon euroya, Sao Paulo'dan Petros'u 5 milyon euroya, Feyenoord'dan Brad Jones'u ise bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın