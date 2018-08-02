Ahmed Musa, rekor bedelle Arabistan'da!..

"REDDEDİLEMEYECEK KADAR İYİ BİR TEKLİFTİ"

NORDIN AMRABAT'I DA TRANSFER ETMİŞLERDİ

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'ın da trasnfer gündeminde yer alan Nijeryalı yıldız, Leicester City kampından ayrıldı ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden'a imza atmak üzere yola çıktı.Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini reddeden'nin, transfer içinalacağı, bonuslarla bu rakamınkadar çıkabileceği kaydedildi.Ahmed Musa'nın menajeri transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yarın sabah (3 Ağustos) Arabistan'da olacak. Ücret konusunda anlaşmaya varıldı.Al Nassr en iyi döneminde onu alıyor. Dünya Kupası'nda özgüven kazandı ve geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık oynarken en önemli oyunculardan biri oldu" ifadelerini kullandı.2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon euroyaa transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü, transfer döneminde Watford'dan Nordin Amrabat'ı 8,5 milyon euroya, Sao Paulo'dan Petros'u 5 milyon euroya, Feyenoord'dan Brad Jones'u ise bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.