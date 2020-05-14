Ahmed Musa, Galatasaray'a pahalı geldi

Galatasaraylı yöneticiler, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan net 8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'yı transfer etme ihtimalleri olmadığını belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Ahmed Musa, Galatasaray'a pahalı geldi
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14 Mayıs 2020 08:33
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Henry Onyekuru'nun bonservisine bütçesi olmayan Galatasaray için bir süredir Ahmed Musa'nın adı geçiyor. Nijerya basını, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da top koşturan 27 yaşındaki forvetin adım adım sarı-kırmızılı ekibe yaklaştığını yazsa da mali şartların transferin önünde engel olduğu öğrenildi.

İki yıllık sözleşmesi kalan, Al-Nasr'da net 8 milyon euro kazanan Nijeryalı yıldızın, şu anda 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao'dan bile pahalı olduğunu söyleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu transferin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti.



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