Ahmed Musa açıklaması; 'Kiralık vermiyorlar'

ile transferde ismi anılaniçinsportif direktörüflaş bir açıklama geldi.Geçen sezon Ahmed Musa'yı kiralayan CSKA Moskova'da sportif direktör Roman Babaev, "Ahmed Musa'yı tekrar kiralamayı denedik ancak şu an çok zor görünüyor. Leicester City, oyuncunun Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan sonra kiralama tekliflerine yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.Nijeryalı golcünün transferi için beklemeye devam edeceklerini vurgulayan Roman Babaev, "Leicester City, transfer penceresinin sonuna kadar satmaya çalışacaklardır. Biz de bekliyoruz" şeklinde konuştu.2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.