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Ahmed Musa açıklaması; "Kiralık vermiyorlar"

Ahmed Musa'nın geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova'da sportif direktör Roman Babaev, Nijeryalı golcü için Leicester City ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ahmed Musa açıklaması; 'Kiralık vermiyorlar'
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27 Temmuz 2018 23:38
Galatasaray ile transferde ismi anılan Ahmed Musa için CSKA Moskova'nın sportif direktörü Roman Babaev'den flaş bir açıklama geldi.

"TEKLİFLERE YANAŞMIYOR"

Geçen sezon Ahmed Musa'yı kiralayan CSKA Moskova'da sportif direktör Roman Babaev, "Ahmed Musa'yı tekrar kiralamayı denedik ancak şu an çok zor görünüyor. Leicester City, oyuncunun Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan sonra kiralama tekliflerine yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.

"MUSA'YI BEKLİYORUZ"

Nijeryalı golcünün transferi için beklemeye devam edeceklerini vurgulayan Roman Babaev, "Leicester City, transfer penceresinin sonuna kadar satmaya çalışacaklardır. Biz de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZINI PARLATTI

2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.



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