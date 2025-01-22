Ahmed Kutucu transferinde flaş gelişme!

Galatasaray ile Ahmed Kutucu arasında yapılan ilk görüşme olumsuz geçti. Temaslar devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmed Kutucu transferinde flaş gelişme!
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22 Ocak 2025 22:26
Son güncelleme 22 Ocak 2025 22:29
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ön bölge için takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu.

ikas Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu ile ilgilenen Sarı-kırmızılı ekip, bu transferde sona yaklaştı.

Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray prensipte anlaştı. Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaşması halinde transfer 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşecek.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, Eyüpspor'la yaptığı görüşmelerin ardından Ahmed Kutucu ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan bu ilk görüşme olumsuz geçti. Temaslar devam ediyor.

BU SEZON 8 GOL 7 ASİST

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.

"GALATASARAY İLE YÜZDE 80 ORANINDA ANLAŞTIK"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray ile büyük oranda anlaştıklarını açıkladı.

Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Ahmet Kutucu için Galatasaray ile % 80'lere geldik. Henüz bitmiş resmiyete dökmedik. 24 saat içerisinde bu transferin netlik kazanacağını düşünüyorum. Pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu tarafıyla görüşülecek. Galatasaray'la çok küçük detaylar kaldı. Onları da görüştükten sonra sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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