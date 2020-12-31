Ahmed Kutucu için Beşiktaş da devrede

Beşiktaş'ın, Schalke'nin genç oyuncusu Ahmed Kutucu için devreye girdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ahmed Kutucu için Beşiktaş da devrede
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31 Aralık 2020 20:37
Adı Fenerbahçe'yle anılan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın da aynı şekilde kiralama teklifiyle Schalke'nin kapısını çalması bekleniyor.

Gelsenkirchen takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ahmed Kutucu, A Milli Takım formasını iki kez terletti. 20 yaşındaki forvet bu sezon Bundesliga'da çıktığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapmadı.



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