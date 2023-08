Ahlatcı Çorum FK'de hedef Trendyol 1. Lig'e renk katmak

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yaşayarak tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, bu yıl lige renk katmayı hedeflediklerini belirtti.



Ligin yeni ekibi Ahlatcı Çorum FK, sezonun İstanbul'da oynanan ilk maçında Tuzlaspor karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Kendi taraftarı önüne ilk kez Bitexen Giresunspor maçı ile çıkan kırmızı siyahlılar, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ahlatcı Çorum FK, ligin 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe'yi mağlup ederek başarı grafiğini yükseltmeyi hedefliyor.



Teknik direktör Tahsin Tam, AA muhabirine, bu sezonu lige adaptasyon yılı olarak gördüklerini, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için hazırlandıklarını söyledi.



TFF 2. Lig'de şampiyon olan takımın iskelet kadrosunu koruduklarını ve yeni transferler yaptıklarını belirten Tam, "Burada kalan arkadaşlarımızla ve yeni katılan arkadaşlarla adaptasyon sürecimizi gayet iyi geçirdik. Bu sezona adaptasyon senesi olarak bakıyoruz ama yapabildiğimizin de en iyisini yapmak istiyoruz. Buna maç maç bakacağız. Bizi nereye taşıyacağını hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"Seyircimizi mutlu edecek performansı ortaya koymak istiyoruz"



Her maçı önemsediklerini vurgulayan Tam, "Kazandığımız her maç bizim için çok önemli. Biz tabii ki rahat bir sezon geçirmek istiyoruz ama oynadığımız oyun bizi daha iyi yerlere taşırsa buna da 'amenna' deriz, kabul ederiz. Daha fazla çaba göstermeye de hazırız. Bunu zaman gösterecek. Biz öncelikle lige renk katmak istiyoruz. Seyircimizi mutlu edecek performansı ortaya koymak istiyoruz. Bunu becerebildiğimizde skorların geleceğine inanıyorum. Umarım düşündüğümüz gibi gerçekleşir." diye konuştu.



Ahlatcı Çorum FK'nin başarısının çok büyük bir sırrının olmadığına dikkati çeken Tam, "Bir kere iyi oluşturulmuş bir kadroya sahiptim. Ben sadece sahayla, kendime ait alanla ilgilendim. Bu konforu başkanımız, yönetim kurulumuz ve dışarıdan destek veren büyüklerimiz sağ olsunlar bana sağladı. En önemli detaylardan biri buydu. Sonrasında biz aile olmayı becerdik. Oyuncu kadromuz, yönetimimiz ve bizler, samimi, dürüst, net bir iletişim kurduk. Bu çok önemli. Bağlılığımızı her geçen gün kuvvetlendirdik. Zaten yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroya sahiptik. Bunları sahada doğru kullanınca, belki yoğun tempo içinde yorulduk ama başarı hedefinde muvaffak olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Tam, Çorum halkından destek beklediklerini de sözlerine ekledi.