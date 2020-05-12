Ah Nerede filmi nerede çekildi, hangi ilçede, kaç yılında

İzleyenleri ekrana bağlayan Ah Nerede filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ah Nerede filmini izleyecek olanların merak ettiği Ah Nerede konusu nedir, Ah Nerede oyuncuları kimler ve Ah Nerede özeti gibi konuları inceliyoruz.Ah Nerede filmi İstanbul'un Levent semtinde çekildi. Tarık Akan'ın ve Gülşen Bubikoğlu'nun bulunduğu apartmanlar Levent'te yer almaktadır.İstanbul'a babaları tarafından okumaları için gönderilen 3 kardeş, okullarını ihmal ederler. Kardeşlerden biri kumar oynar, biri siyasi olaylara karışır, diğeri ise çapkınlık peşinde koşar.Ferit, kızlarla gününü gün ederken aynı anda birkaç sevgiliyi idare etmektedir. Bir gün, bir mağazada tezgahtarlık yapan bir kızla tanışır ve onu da tavlamak ister. Ancak, kız çetin cevizdir ve Ferit'in işi zordur. Ne yapıp, ne edip kızı ikna eden Ferit, eski sevgililerinin ortaya çıkmasıyla zorda kalır. Kardeşlerin Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler karışır.Yönetmen: Orhan AksoyOyuncular:Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Nilgün Atılgan, Aydan Adan, Adile NaşitTür: Komedi, RomantikYapım Yılı: 1975 (90 dk)Senaryo: Sadık Şendil