Ah Nerede filmi nerede çekildi, hangi ilçede, kaç yılında

Ah Nerede filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ah Nerede konusu, özeti ve Ah Nerede oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ah Nerede filmi İstanbul Levent'te 1975 yılında çekildi.

12 Mayıs 2020 16:19
Ah Nerede filmi nerede çekildi, hangi ilçede, kaç yılında
İzleyenleri ekrana bağlayan Ah Nerede filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ah Nerede filmini izleyecek olanların merak ettiği Ah Nerede konusu nedir, Ah Nerede oyuncuları kimler ve Ah Nerede özeti gibi konuları inceliyoruz.
AH NEREDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ah Nerede filmi İstanbul'un Levent semtinde çekildi. Tarık Akan'ın ve Gülşen Bubikoğlu'nun bulunduğu apartmanlar Levent'te yer almaktadır.


AH NEREDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'a babaları tarafından okumaları için gönderilen 3 kardeş, okullarını ihmal ederler. Kardeşlerden biri kumar oynar, biri siyasi olaylara karışır, diğeri ise çapkınlık peşinde koşar.Ferit, kızlarla gününü gün ederken aynı anda birkaç sevgiliyi idare etmektedir. Bir gün, bir mağazada tezgahtarlık yapan bir kızla tanışır ve onu da tavlamak ister. Ancak, kız çetin cevizdir ve Ferit'in işi zordur. Ne yapıp, ne edip kızı ikna eden Ferit, eski sevgililerinin ortaya çıkmasıyla zorda kalır. Kardeşlerin Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler karışır.

AH NEREDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Orhan Aksoy
Oyuncular:Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Nilgün Atılgan, Aydan Adan, Adile Naşit
Tür: Komedi, Romantik
Yapım Yılı: 1975 (90 dk)
Senaryo: Sadık Şendil

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