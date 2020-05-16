24 Ağustos'ta okullar açılıyor mu? vatandaşların ve öğrencilerin arasında soru işaretleriyle merak edilenler arasında yer alıyor. Gündemdeki konuların başını çektiği 24 Ağustos'ta okullar açılıyor mu? sorusuyla ilgili açıklanan raporlar ve Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarını haberimizden okuyabilirsiniz. Okullar ne zaman açılıyor? öğretmenler, öğrenciler, veliler, servisçiler ve benzeri şekilde çok fazla aratılmayalara maruz kalan bir durum. Koronavirüs nedeniyle kapatılan okullar ne zaman başlıyor ve okullar ne zamana kadar tatil konularını haberimizde okuyabilirsiniz. 2020 Okullar ne zaman açılacak, Ziya Selçuk açıklama yaptı mı, ilkokul orta okul lise tatili hangi tarihe uzadı sorusu çok aratılıyor. Milli Eğitim Bakanı, okulların 31 Mayıs'a kadar açılmayacağını duyurdu. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...