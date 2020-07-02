Ağustos'ta en çok indirilen PlayStation 4 oyunları açıklandı
Sony, geçtiğimiz ağustos ayında PlayStation 4'te en çok indirilen oyunları, PS VR oyunlarını, oynaması ücretsiz oyunları ve DLC paketlerini açıkladı. Avrupa bölgesinde listenin başında son dönemlerin en popüler oyunu Fall Guys yer alıyor.
Eylül ayının gelmesiyle birlikte Sony, geçtiğimiz ayın PS Store listelerini yayınladı. ABD / Kanada ve Avrupa olmak üzere iki farklı kategorinin yer aldığı bu listeler, ağustos ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları, en çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar, DLC ve genişleme paketleri ile en çok indirilen PS VR oyunlarını gösteriyor.
Avrupa için listenin zirvesinde, geçen ayın başında PC için yayınlanan ve son dönemlerin en popüler oyunu haline gelen Fall Guys: Ultimate Knockout yer alıyor. Amerika / Kanada bölgesi içinse listenin en tepesinde 28 Ağustos 2020'de yayınlanan Madden NFL 21 bulunuyor. Oyun, ağustos ayının son günlerinde çıkmış olmasına rağmen kısa sürede pek çok kişinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor.
Ağustos ayında en çok indirilen PlayStation oyunları:
Kaynak: WebTekno
Avrupa için listenin zirvesinde, geçen ayın başında PC için yayınlanan ve son dönemlerin en popüler oyunu haline gelen Fall Guys: Ultimate Knockout yer alıyor. Amerika / Kanada bölgesi içinse listenin en tepesinde 28 Ağustos 2020'de yayınlanan Madden NFL 21 bulunuyor. Oyun, ağustos ayının son günlerinde çıkmış olmasına rağmen kısa sürede pek çok kişinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor.
Ağustos ayında en çok indirilen PlayStation oyunları:
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Call of Duty: Modern Warfare
- Minecraft
- Ghost of Tsushima
- UFC 4
- Grand Theft Auto V
- ARK: Survival Evolved
- Cuphead
- The Wither 3: Wild Hunt
- F1 2020
- Vader Immortal: A Star Wars VR Series
- Beat Saber
- SUPERHOT VR
- Job Simulator
- GORN
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Pistol Whip
- Marvel's Iron Man VR
- Blood & Truth
- DOOM VFR
- Hyper Scape
- Call of Duty: Warzone
- Fortnite
- Apex Legends
- Brawlhalla
- Destiny 2
- eFootball PES 2020 LITE
- DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite Version
- Warface
- WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS
Kaynak: WebTekno
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