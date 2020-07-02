Ağustos'ta en çok indirilen PlayStation 4 oyunları açıklandı

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Eylül ayının gelmesiyle birlikte Sony, geçtiğimiz ayın PS Store listelerini yayınladı. ABD / Kanada ve Avrupa olmak üzere iki farklı kategorinin yer aldığı bu listeler, ağustos ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları, en çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar, DLC ve genişleme paketleri ile en çok indirilen PS VR oyunlarını gösteriyor.Avrupa için listenin zirvesinde, geçen ayın başında PC için yayınlanan ve son dönemlerin en popüler oyunu haline gelen Fall Guys: Ultimate Knockout yer alıyor. Amerika / Kanada bölgesi içinse listenin en tepesinde 28 Ağustos 2020'de yayınlanan Madden NFL 21 bulunuyor. Oyun, ağustos ayının son günlerinde çıkmış olmasına rağmen kısa sürede pek çok kişinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor.Kaynak: