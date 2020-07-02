Ağustos'ta en çok indirilen PlayStation 4 oyunları açıklandı

Sony, geçtiğimiz ağustos ayında PlayStation 4'te en çok indirilen oyunları, PS VR oyunlarını, oynaması ücretsiz oyunları ve DLC paketlerini açıkladı. Avrupa bölgesinde listenin başında son dönemlerin en popüler oyunu Fall Guys yer alıyor.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte Sony, geçtiğimiz ayın PS Store listelerini yayınladı. ABD / Kanada ve Avrupa olmak üzere iki farklı kategorinin yer aldığı bu listeler, ağustos ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları, en çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar, DLC ve genişleme paketleri ile en çok indirilen PS VR oyunlarını gösteriyor.

Avrupa için listenin zirvesinde, geçen ayın başında PC için yayınlanan ve son dönemlerin en popüler oyunu haline gelen Fall Guys: Ultimate Knockout yer alıyor. Amerika / Kanada bölgesi içinse listenin en tepesinde 28 Ağustos 2020'de yayınlanan Madden NFL 21 bulunuyor. Oyun, ağustos ayının son günlerinde çıkmış olmasına rağmen kısa sürede pek çok kişinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor.

Ağustos ayında en çok indirilen PlayStation oyunları:

  1. Fall Guys: Ultimate Knockout
  2. Call of Duty: Modern Warfare
  3. Minecraft
  4. Ghost of Tsushima
  5. UFC 4
  6. Grand Theft Auto V
  7. ARK: Survival Evolved
  8. Cuphead
  9. The Wither 3: Wild Hunt
  10. F1 2020
Ağustos ayında en çok indirilen PS VR oyunları:

  1. Vader Immortal: A Star Wars VR Series
  2. Beat Saber
  3. SUPERHOT VR
  4. Job Simulator
  5. GORN
  6. The Walking Dead: Saints & Sinners
  7. Pistol Whip
  8. Marvel's Iron Man VR
  9. Blood & Truth
  10. DOOM VFR
Ağustos ayında en çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar:

  1. Hyper Scape
  2. Call of Duty: Warzone
  3. Fortnite
  4. Apex Legends
  5. Brawlhalla
  6. Destiny 2
  7. eFootball PES 2020 LITE
  8. DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite Version
  9. Warface
  10. WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS

Kaynak: WebTekno

Video Galeri
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Sporx Anasayfasına Dön