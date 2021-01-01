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Aguirre: "CP3, şu an NBA'deki en değerli oyuncu"

Eski All-Star oyuncu Mark Aguirre, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un şu anda NBA'deki en değerli oyuncu olduğuna inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski All-Star oyuncu Mark Aguirre, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un şu anda NBA'deki en değerli oyuncu olduğuna inandığını söyledi.

Aguirre yakın zamanda, Suns'ı şampiyonluğa taşıyabilecek yeteneği olduğuna inandığını belirttiği Paul'un, ligdeki en değerli oyuncu olduğuna inandığını ifade etti:

"Chris Paul şu anda NBA'deki en değerli oyuncu. Bu takımın, o genç çocuklarla şimdi olduğu gibi dengeli oynamasını, Chris'in onları şekillendirmiş olmasına bağlıyorum.

Artık bir kimlikleri var. Nasıl oynayacaklarını biliyorlar ve kendi tarzlarına göre oynuyorlar. Chris'ten çok etkilenmiş durumdayım, bence şampiyonluğu onlar kazanacak."


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