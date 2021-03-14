Agüero'nun yeni adresi Barcelona oluyor!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, sezon sonu transfer çalışmalarına start verdi.



İspanyol basınının haberine göre; Katalan ekibinin yeni başkanı Joan Laporta'nın transferde gözünü Sergio Agüero'ya diktiği belirtildi.



Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldızın da transfere sıcak baktığı ve Barcelona'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



ÇİLEK TRANSFERİ: HAALAND!



Yeni başkan Laporta'nın Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland için de teklif yapacağı iddia edildi. 2021/22 sezonu için yeni bir kadro oluşturmak isteyen Laporta'nın Erling Haaland'ı olmazsa olmaz transferlerden biri olarak gördüğü aktarıldı. Ancak Norveçli golcünün yüksek bonservis bedeli, bu transferi zora sokacak etkenlerden biri olarak gösterildi.



KOEMAN, DEPAY'I İSTİYOR



Barcelona'da geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Koeman'ın ise başkanla yaptığı görüşmede Lyon ile sözleşmesi bitecek olan Memphis Depay'ı istediği belirtildi.



