Agüero'dan kadın hakeme el ense hareketi!

Arsenal karşısında 65 dakika sahada kalan Sergio Agüero, yan hakeme yaptığı hareketle tepkilerin odağına yerleşti.
Manchester City'nin yıldızı, bir pozisyon esnasında topun taca çıkmasının ardından yan hakem Massey-Ellis'in kararını beğenmemesi sonrasında ensesinden tuttu. Sonrasında Ellis, Agüero'nun elini iterken, orta hakem olayı uyarı ile geçiştirdi.
Manchester City'nin yıldızı, bir pozisyon esnasında topun taca çıkmasının ardından yan hakem Massey-Ellis'in kararını beğenmemesi sonrasında ensesinden tuttu. Sonrasında Ellis, Agüero'nun elini iterken, orta hakem olayı uyarı ile geçiştirdi.