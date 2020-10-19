Agüero'dan kadın hakeme el ense hareketi!

Manchester Cityli Agüero, Arsenal maçında yan hakeme yaptığı hareketle büyük tepki aldı.

Agüero'dan kadın hakeme el ense hareketi!
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19 Ekim 2020 09:49
Arsenal karşısında 65 dakika sahada kalan Sergio Agüero, yan hakeme yaptığı hareketle tepkilerin odağına yerleşti.

Manchester City'nin yıldızı, bir pozisyon esnasında topun taca çıkmasının ardından yan hakem Massey-Ellis'in kararını beğenmemesi sonrasında ensesinden tuttu. Sonrasında Ellis, Agüero'nun elini iterken, orta hakem olayı uyarı ile geçiştirdi.



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