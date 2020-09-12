Agüero, Premier Lig'den 4 maçı seçti

Sergio Agüero, Premier Lig'in açılış maçından 4 maça tahmin yaptı.

Haber; Sporx.com
Agüero, Premier Lig'den 4 maçı seçti
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12 Eylül 2020 17:46
Premier Lig'in ilk haftasında bay geçen Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, 4 maç için tahminlerini yaptı.

Geçen sezonun şampiyonu Liverpool'un evinde Leeds'e takılacağını belirten yıldız oyuncu, Tottenham, Chelsea ve West Ham'ın ise galibiyet alacağı yönünde tahminde bulundu.

Agüero'nun tahminleri Tuttur.com'da şu anda 1'e 28,7 oran veriyor. 

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Sergio Agüero'nun ilk hafta tahminleri;

1-1 | Liverpool - Leeds
2-1 | Tottenham - Everton
1-3 | Brighton - Chelsea
2-1 | West Ham - Newcastle



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