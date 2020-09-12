Agüero, Premier Lig'den 4 maçı seçti

Premier Lig'in ilk haftasında bay geçen Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, 4 maç için tahminlerini yaptı.
Geçen sezonun şampiyonu Liverpool'un evinde Leeds'e takılacağını belirten yıldız oyuncu, Tottenham, Chelsea ve West Ham'ın ise galibiyet alacağı yönünde tahminde bulundu.
Agüero'nun tahminleri Tuttur.com'da şu anda 1'e 28,7 oran veriyor.
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Sergio Agüero'nun ilk hafta tahminleri;
1-1 | Liverpool - Leeds
2-1 | Tottenham - Everton
1-3 | Brighton - Chelsea
2-1 | West Ham - Newcastle
Geçen sezonun şampiyonu Liverpool'un evinde Leeds'e takılacağını belirten yıldız oyuncu, Tottenham, Chelsea ve West Ham'ın ise galibiyet alacağı yönünde tahminde bulundu.
Agüero'nun tahminleri Tuttur.com'da şu anda 1'e 28,7 oran veriyor.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
Sergio Agüero'nun ilk hafta tahminleri;
1-1 | Liverpool - Leeds
2-1 | Tottenham - Everton
1-3 | Brighton - Chelsea
2-1 | West Ham - Newcastle