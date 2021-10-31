Agüero nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Sergio Agüero, Alaves maçının 40. dakikasında göğsünde ağrı hissederek nefes darlığı nedeniyle maçı yarıda bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Agüero nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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31 Ekim 2021 00:35
Barcelona'nın Alaves'i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bıraktı.

Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero'ya müdehale etti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etti.

Gelen son haberlere göre tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Agüero tedavi altına alındı. 33 yaşındaki yıldız ismin son durumuyla ilgili yeni bir açıklama bekleniyor.

Öte yandan teknik direktör Sergi Barjuan ise Agüero'nun durumuyla ilgili olarak, "Başının döndüğünü söyledi ve hastaneye kaldırıldığını biliyorum. Henüz son durumuyla ilgili kesin bir bilgi yok" açıklamasını yaptı.




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