Agüero: "90 gün sonra görüşelim"

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da, ligdeki Alaves maçında sakatlanarak oyundan alınan Arjantinli yıldız forvet Kun Agüero, futbol hayatının bittiğine dair söylentiler üzerine bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Agüero: '90 gün sonra görüşelim'
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12 Kasım 2021 18:39
İspanya La Liga Ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Kun Agüero, sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Agüero yaptığı açıklamada, "Bütün söylenenleri göz önünde bulundurarak kulüp doktorlarının talimatlarına uyuyorum, muayene oluyorum ve tedavi görüyorum. 90 gün sonra görüşelim. Her zaman pozitif kalın."

NE OLMUŞTU?

İspanya La Liga'da Barcelona'nın Alaves ile karşılaştığı mücadelede maçın 42. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Agüero'nun, kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi konmuş ve yıldız oyuncunun sahalardan 3 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.

Kun Agüero, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 5 maçta yalnızca 1 gol atma başarısı gösterdi.


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