Agrotech halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Agrotech halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Agrotech halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Peki, Agrotech kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var? İşte, halka arza dair detaylar...Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep toplayacak. Halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılacak ve bireysele eşit dağıtılacak.Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş şirket gıda sektöründe tarımsal ürünlerin ticareti, teknoloji sektöründe ise yazılım alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş hissesi 5,21 TL'den halka arz olacak.Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş hissesinin sembolü "(AGROT)" olacak.Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş halka arzının büyüklüğü 1.563 milyon TL olarak açıklandı.Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş'nin halka arz açıklık oranı 25%'tür. Toplamda 300 milyon adet lot dağıtılacaktır.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.Galata Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Bank A.Ş.Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)- 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).- 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).- 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).- 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).- 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).- 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).- 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).- 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).Agrotech katılım endeksine uygun bir halka arz değil.