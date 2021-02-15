Ağrılı çocuklar geleceğin milli kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi'nde keşfedilen çocuklar, geleceğin milli kayak sporcusu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ağrılı çocuklar geleceğin milli kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2021 13:18
İhtiyaç sahibi çocukların da aralarında bulunduğu Kayak Alp Disiplini Takımı sporcuları, Küpkıran Kayak Merkezi'nde antrenör Harun Akyol gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Harun Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çok başarılı sporcuların bulunduğunu söyledi.

Yetenekli gençleri yetiştirip milli sporcu yapmayı hedeflediklerini ifade eden Akyol, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, Türkiye Şampiyonası'na katılmak ve başarılı olup kürsüye çıkmak. Bu çocukları mahallelerde yaşayan yoksul ailelerden çıkarmaya çalışıyoruz. Onların umudunu kayakla başarıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Çok şükür bunları başarıyoruz. Geçen sene dört sporcumuzu yetiştirdik ve bunlar üniversiteyi kazandılar. Aynısını alttan gelen sporcularımıza sağlayıp üniversiteyi kazandırıp başarılara imza atmaya çalışıyoruz. Buradaki çocukların hepsinin bir umudu milli takıma seçilmek ve ülkemizi temsil etmek."

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 21-22 Ocak'ta düzenlenen Kayak Alp Disiplini A Grubu Eleme Müsabakaları'nda 18 yaş altı kategorisinde birinci olan Berfin Balkis ise milli sporcu olup Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak istediğini anlattı.

 

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için