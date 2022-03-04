Ağrı Dağı Kış Tırmanışı başlıyor!

Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 6 Mart Pazar günü başlayacak. 5-11 Mart tarihlerinde gerçekleşecek tırmanışa 25 sporcu katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ağrı Dağı Kış Tırmanışı başlıyor!
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04 Mart 2022 19:51
Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2022 faaliyet programında yer alan Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 6 Mart Pazar günü başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5-11 Mart tarihlerinde gerçekleşecek tırmanışa 25 sporcu katılacak.

Açıklamada tırmanışın yarın yapılacak teknik toplantının ardından 6 Mart Pazar günü saat 08.00'de Doğubayazıt Çevirme Köyü'nden başlayacağı belirtildi.

 

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