Agnelli, Pirlo'ya patladı! Juventus'ta ipler koptu

Juventus'ta başkan Andrea Agnelli ve teknik direktör Andrea Pirlo arasında Benevento yenilgisi sonrası kavga etti.



La Stampa'da yer alan habere göre; maçın bitiminden dakikalar sonra kulüp başkanı Agnelli, soyunma odası koridoruna indi. Çok kızgın ve öfkeli olan Agnelli, Pirlo ile karşılaştı.



Agnelli, 1-0'lık mağlubiyet nedeniyle Pirlo'ya tepki gösterdi ve bağırdı. Mağlubiyetin sorumlusu olarak gösteren Agnelli, güçlükle sakinleştirilebildi.



Bu kavganın oyuncular, antrenörler ve bazı yöneticiler tarafından da doğrulandığının altı çizildi. Başkan Agnelli ile Pirlo arasındaki iplerin tamamen koptuğu ve teknik adamın kısa süre içerisinde görevden alınacağı belirtildi.



Sürpriz yenilginin ardından açıklamalarda bulunan Pirlo, "Tepki vermek için her zaman tokat atmak zorunda değilsiniz. Hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık ancak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Önümüzde uzun bir süreç var ve en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.



Juventus direktörü Fabio Paratici ise Pirlo hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap vermezken Cristiano Ronaldo hakkında konuştu; "Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu ve bizimle kalmaya devam edecek. Kulüp olarak bu yönde bir karar aldık" dedi.



