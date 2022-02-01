AGİ ARTIK YOK MU? AGİ NE KADAR OLDU? (MAAŞA EKLENEECEK Mİ?)





ASGARİ ÜCRET NET BRÜT HESAPLAMA AGİ DAHİL Mİ?



Asgari ücrette ve asgari ücrete kadar olan kazançlarda ne değişti? Eski Asgari Ücret Yeni Asgari Ücret Brüt asgari ücret 3577,50 5004,00 Sigorta primi (% 14) 500,85 700,56 İşsizlik sig. Primi (% 1) 35,78 50,04 Prim toplamı 536,63 750,60 Gelir vergisi (AGİ sonrası ödenen) 187,82 0,00 Asgari geçim indirimi 268,31 0,00 Damga vergisi (0,759) 27,15 0,00 Net Asgari ücret 2825,90 4253,40 İşveren sigorta primi 554,51 775,62 İşveren işsizlik sig. Primi 71,55 100,08 İşverene toplam maliyet 4203,56 5879,70 Günlerdir tartışılan asgari ücretten vergi muafiyetinin diğer çalışanlar için de uygulanması kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklif, kanunlaştı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.

Asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 Türk lirası olarak açıklandı. Bundan böyle Asgari Ücret 2022 yılında

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

AGİ kalktı mı sorusu Türkiye'de yaşayan vatandaşlar arasında en popüler soruların başında geliyor. Yeni düzenlemeden sonra 2022 AGİ ne kadar oldu? AGİ artık ödenecek mi? Asgari Geçim İndirimi kalktı mı diyerek bir çok soruyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.Ülkemizde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de AGİ ücretleri. 2022 yılında AGİ ücretleri bekar, evli ve çocukluk vatandaşlar için yine farklı olarak maaşlara yansıtılılması bekleniyordu. Aile durumunuza göre değişen AGİ yani Asgari Geçim İndirimi ücretleri evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınıza göre değişiklik gösterebilir.Tüm çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişiyor. Ancak AGİ artık maaşların içerisinde ödeniyor. 2022 yılından itibaren gelir vergisi ve damga vergisi artık çalışandan alınmayacağı için AGİ de maaşların içerisinde eklenerek yatırılacak.Herkes merakla asgari ücretin içinde AGİ var mı sorusunu soruyor. Bekar ve evli ve eşi çalışmayanların aldığı AGİ maaşların içinde. Fakat diğer şartları sağlayanlar ayrı AGİ alıyor.Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.