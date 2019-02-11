Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir itirafı!

Ahmet Ağaoğlu, genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e dair önemli bir transfer itirafında bulundu.
Bordo-mavili ekibin başkanı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden golcü futbolcu Sala'dan önce, Cardiff'in genç yıldızlara talip olduğunu söyledi.
Başkan Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir için tekliflerin geldiğini ancak transferi sezon sonu konuşmak istediğini belirtirken, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya yurt dışından teklifler var. Cardiff City, Sala'dan önce Yusuf için bize teklif yaptı. Abdülkadir için şu an konuşamam sezon sonu gelsin o zaman konuşuruz." dedi.
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Bordo-mavili ekibin başkanı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden golcü futbolcu Sala'dan önce, Cardiff'in genç yıldızlara talip olduğunu söyledi.
Başkan Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir için tekliflerin geldiğini ancak transferi sezon sonu konuşmak istediğini belirtirken, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya yurt dışından teklifler var. Cardiff City, Sala'dan önce Yusuf için bize teklif yaptı. Abdülkadir için şu an konuşamam sezon sonu gelsin o zaman konuşuruz." dedi.
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