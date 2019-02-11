Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir itirafı!

Ahmet Ağaoğlu, genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e dair önemli bir transfer itirafında bulundu.Bordo-mavili ekibin başkanı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden golcü futbolcu Sala'dan önce, Cardiff'in genç yıldızlara talip olduğunu söyledi.Başkan Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir için tekliflerin geldiğini ancak transferi sezon sonu konuşmak istediğini belirtirken,dedi.