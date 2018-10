"Bariz penaltı pozisyonunda VAR hakemi uyarmamış mı?"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu,dedi.Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana benimsedikleri yolun, futbolda alınan her türlü sonucu olgunlukla karşılayabilecek bir anlayış olduğunu söyledi.Bu ülkede sporun etik ve ahlaki kurallar dahilinde yapılması gerektiğine inanan bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarına işaret eden Ağaoğlu, "Bu ülkede yalnızca sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını değil, sporun her kademesinde görev yapan idarecilerin ve bireylerin de aynı düşünce ve davranışı sergilemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Ağaoğlu, kulüp yöneticilerinin görevlerinin ne pahasına olursa olsun sadece başarıya odaklanmak olmadığına dikkati çekerek, "Aynı zamanda kim olursa olsun rakibine ve futbolu yöneten kurumlara seviyeli ve saygılı davranmak zorunluluğu vardır. Biz bu anlayış ve hassasiyetle görevde olduğumuz süre içinde hem rakiplerimiz hem de futbolu yöneten kurumlara karşı duruşumuzdan ödün vermedik. Bu anlamda aynı saygı ve hassasiyeti hem rakiplerimizden hem de ülke futbolunu yöneten kişi ve kurumlardan beklemek en doğal hakkımızdır." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de VAR sistemi ilk olarak uygulamaya konduğunda hakem kararlarının daha sağlıklı verilmesini sağlayacağına ve hakem hatalarının önüne geçeceğine inandıklarını kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:"Teknoloji mümkün olan en az hatayı yapar, teknolojinin duyguları yoktur. Teknolojinin görevi doğruları söylemektir ancak dün gece oynadığımız Antalyaspor maçında gördük ki belki de dünyada bir ilk olarak teknolojiye hata yaptırdık. Ofsayt gerekçesi ile iptal edilen gol kararında eğer son 24 saat içerisinde kurallar değişmedi ise yardımcı hakem pozisyonu devam ettirip gol olduktan sonra VAR kararını beklemesi gerekirdi. O zaman soruyorum; Burak daha henüz topla buluştuğunda o bayrak niye havaya kalktı? Yardımcının çok mu acelesi vardı? Yine 90+2'de Burak'a yapılan tartışmasız penaltı pozisyonunda VAR teknolojisi gerçekten psikolojik baskı altında kalıp duyguları doğrultusunda mı karar vermişti?""Eğer teknolojiye ruh katmak gibi bir şeyi becerdiysek ülkem adına gurur duyarım ancak görünen o ki VAR sistemini de kendimize benzetmişiz." ifadesini kullanan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bariz penaltı pozisyonunda VAR hakemi uyarmamış mı? Uyarmışsa da hakemin neden pozisyonu izlemediğini, birilerinin çok ciddi şekilde, herkesi de tatmin edecek şekilde kamuoyuna açıklama zorunluluğu vardır. Aksi takdirde VAR'ın olmadığı dönemlerde ve bugüne kadar masum hakem hataları olarak kamuoyuna yansıtılan tüm hataları da 'teknolojiye rağmen' aynı şekilde devam ettirdiğinizde artık bunlara masum hatalar deme şansınız tamamen ortadan kalkar. Bu durumda ya futbolun kurallarını bilmiyorsunuz ya da teknolojiyi kullanmayı. Belki de gördüğünüzü algılayamıyorsunuz. Yahut daha da trajik olanı, gördüğünüz pozisyonla alakalı karar verecek cesarete sahip değilsiniz. Tabii ki insanın aklına müsabakadan 36 saat önce Antalyaspor Kulübünün maçın hakemi ile ilgili yaptığı açıklamalar da gelmiyor değil."Ağaoğlu, her zaman olduğu gibi sadece sporcunun değil, sporun her kademesinde görev yapan insanların da zeki, çevik ve ahlaklı olması prensibinden hiçbir zaman ödün verilmemesi gerektiğini, mücadelelerini devam ettireceklerini kaydederek, "Ancak unutulmamalı ki göz göre göre yapılan bu hatalar daha ligin 10. haftasında takımımıza eksi 4 puan olarak yansımıştır. Hakemdir, hata yapar. Eyvallah ama hakemlerin böyle kritik kararlarda 'VAR'a rağmen' hata yapması asla ve asla kabul edilemez." şeklinde sözlerini tamamladı.