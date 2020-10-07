Ağaoğlu, Uğurcan için; '20M€ getiren alır'

Transferin son gününde oldukça hareketli bir dönem geçiren Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır için arkaya arkaya yapılan üç teklif de geri çevrildi.



Sevilla, Tottenham ve Rennes ile uzun bir süre görüşen Trabzonspor Yönetimi, transfer dönemininin bitimine iki gün kala Rennes'ten Uğurcan Çakır için yeni teklif aldı.



Daha önce Uğurcan için 12 milyon euro teklif alan ve bu teklifi reddeden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 milyon euroluk yeni teklifi de geri çevirdi ve Uğurcan için 20 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay istedi.



Ağaoğlu'nun talebi sonrası teklifini revize eden Rennes, 16 milyon euroluk teklifi masanın üstüne koydu ve bir sonraki satıştan payı da kabul etti.



Uğurcan için yapılan son 16 milyon euroluk teklifi de geri çeviren Ağaoğlu, 20 milyon euro da ısrar etti ve "Bu parayı vermeden Uğurcan'ı kimse alamaz" diyerek transfer sürecine nokta koydu.



