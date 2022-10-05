Ağaoğlu: 'Şampiyonluk sendromu var'

"Şampiyonluk sonrası sendromu var"

"Uğurcan, Trabzonspor'un en önemli varlıklarından bir tanesi"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında perşembe Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, gruptan çıkma konusunda en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu söyledi.Bordo-mavili takımın II. Louis Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanı izleyen Başkan Ağaoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Ağaoğlu, Monaco maçının kendileri açısından son derece önemli olduğunu belirterek,dedi.Trabzonspor'un Avrupa'da önceki başarılarından uzak bir görüntü verdiği ve bu sezon neler yapabileceği yönündeki bir soru üzerine Ağaoğlu, şunları söyledi:Ligin 8 haftalık dönemine ilişkin de düşüncelerini açıklayan Ağaoğlu, şunları söyledi:"Bunların en başında ekonomik nedenler var." diyen Ağaoğlu,ifadelerini kullandı.Ağaoğlu, son haftalardaki performansı nedeniyle eleştirilen kaleci Uğurcan Çakır'a destek verdi.Uğurcan'ın eleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine cep telefonunda oyuncunun fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünü gösteren Ağaoğlu,değerlendirmesinde bulundu.