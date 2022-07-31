Ağaoğlu'ndan rakiplere gönderme ve transfer sözleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor'u 4-0 yenerek kazandıkları Turkcell Süper Kupa maçının ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Ağoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek istediklerini vurgularken, teknik direktör Abdullah Avcı ile kimyalarının tam anlamıyla uyduğunu vurguladı.
Ağaoğlu ilk olarak, "Nereden bakarsak bakalım güzel bir mücadele vardı. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Örnek bir takım. Hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Finansal ve sportif açıdan önemli. Orada aldığınız bir galibiyet ciddi gelir elde etmenize yardımcı oluyor" ifadesini kullandı.
"1-2 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"
Devler Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini belirten Ağaoğlu, "Eleme maçlarına konu olduk, o da bize denk geldi. Ben takımın play-off'u geçip gruplara kalacağına inanıyorum. Bizim camiamızda kafalarda soru işaretleri oluşabilir transfer konusunda. Ama şampiyon bir takımız. 2 oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transfer daha yapabiliriz. Bunu yapıp yolumuza bakacağız" dedi.
"EN ÇOK KUPAYI BİZ ALDIK"
Rakiplerine göndermeler yapan Ağaoğlu, "4 senedir görevdeyiz. 4 yıllık bir bilanço ortaya koyarsak rakiplere göre daha iyi durumdayız. 4 senede 4 kupayla en fazla kupa aldık. Bugün 4. kupamızı alınca öne geçtik. Nereden geldiğimizi hatırlatmaya gerek yok. Hocamıza gelince kimya tamamen tuttu arkadaşlar. Kurumuş bir süngeri kovaya sokarsınız, bir anda sünger çeker ya suyu. Öyle bir durum oldu. Abdullah Avcı, yaşadığı şanssızlıklar sebebiyle şampiyonluğa erişememişti. Takımın, kentin ve hocamızın kimyası her şey örtüştü. İstikrar son derece önemli. Böyle kulüplerde önemlidir. Yönetim, teknik heyet istikrarı değerli. Başkan olarak burada kalayım demiyorum ama istikrarı sağlayınca başarıyı da kovalıyorsunuz" diye konuştu.
Öte yandan Ağaoğlu Trabzonspor taraftarlarına da mesaj yolladı. Trabzonspor'un 1 numaralı ismi, "Kupa törenini Trabzon'da yaptık. Statta en az 50 bin seyirci vardı. Burada da 80 bin seyirci vardı. Yeryüzünde 20 saat arayla tribünlere bu kadar insan çekebilen bir kulüp bilmiyorum. Farklı bir kulübüz. Farklılığımız da ince detaylardan kaynaklanıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Ağaoğlu ilk olarak, "Nereden bakarsak bakalım güzel bir mücadele vardı. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Örnek bir takım. Hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Finansal ve sportif açıdan önemli. Orada aldığınız bir galibiyet ciddi gelir elde etmenize yardımcı oluyor" ifadesini kullandı.
"1-2 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"
Devler Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini belirten Ağaoğlu, "Eleme maçlarına konu olduk, o da bize denk geldi. Ben takımın play-off'u geçip gruplara kalacağına inanıyorum. Bizim camiamızda kafalarda soru işaretleri oluşabilir transfer konusunda. Ama şampiyon bir takımız. 2 oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transfer daha yapabiliriz. Bunu yapıp yolumuza bakacağız" dedi.
"EN ÇOK KUPAYI BİZ ALDIK"
Rakiplerine göndermeler yapan Ağaoğlu, "4 senedir görevdeyiz. 4 yıllık bir bilanço ortaya koyarsak rakiplere göre daha iyi durumdayız. 4 senede 4 kupayla en fazla kupa aldık. Bugün 4. kupamızı alınca öne geçtik. Nereden geldiğimizi hatırlatmaya gerek yok. Hocamıza gelince kimya tamamen tuttu arkadaşlar. Kurumuş bir süngeri kovaya sokarsınız, bir anda sünger çeker ya suyu. Öyle bir durum oldu. Abdullah Avcı, yaşadığı şanssızlıklar sebebiyle şampiyonluğa erişememişti. Takımın, kentin ve hocamızın kimyası her şey örtüştü. İstikrar son derece önemli. Böyle kulüplerde önemlidir. Yönetim, teknik heyet istikrarı değerli. Başkan olarak burada kalayım demiyorum ama istikrarı sağlayınca başarıyı da kovalıyorsunuz" diye konuştu.
Öte yandan Ağaoğlu Trabzonspor taraftarlarına da mesaj yolladı. Trabzonspor'un 1 numaralı ismi, "Kupa törenini Trabzon'da yaptık. Statta en az 50 bin seyirci vardı. Burada da 80 bin seyirci vardı. Yeryüzünde 20 saat arayla tribünlere bu kadar insan çekebilen bir kulüp bilmiyorum. Farklı bir kulübüz. Farklılığımız da ince detaylardan kaynaklanıyor" diyerek sözlerini tamamladı.