Ağaoğlu, bordo-mavili takımı kampta ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımı Slovenya'da ziyaret etti.Kulüpten yapılan açıklamada Ağaoğlu'nun, Slovenya'nın Kranj şehrinde kampta bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldiği belirtildi.Ağaoğlu, iyi bir kamp dönemi geçirildiğini belirterek, "Yeni sezonda Trabzonspor'a yakışan bir mücadele bekliyoruz. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Buraya sizi yakından görmek için geldik. Hepinize başarılar diliyorum. "ifadelerini kullandı.