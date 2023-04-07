Afyonspor taraftarları takımlarına şarkı besteliyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Hes İlaç Afyonspor'un "Anti" isimli taraftar grubu, besteledikleri şarkılarla maçlarda takımlarını destekliyor.



Zafer Stadyumu'nda tribünlerinde tanışan futbol sevgileri sayesinde zamanla dost olan gençler, kurdukları "Anti" grubuyla gönül verdikleri takımlarını desteklemek için pankart, çıkartma hazırlıyor, şarkılar besteliyor.



Taraftar Furkan Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada 10 yıldır tribünlerde olduğunu belirterek Afyonspor'un tribünündeki insanları ailesi gibi gördüğünü dile getirdi.



Uyar, "Takımımız için besteler yapıyor, şarkı yazıyoruz. Bunları tribünde sesimiz kısılana kadar söylüyoruz. Çok sayıda beste yaptık. Yeni bir proje içindeyiz. Uyuşturucuya karşı etkinlikler yaparak gençlerin tribünlere gelmelerini teşvik edeceğiz." diye konuştu.



- "Kaçan gollerin heyecanı başka"



Afyonspor'u deplasman maçlarına da giderek desteklemeye çalışan Abdullah Efe Bayrak, besteledikleri şarkıları tribünde söylemeyi çok sevdiğini aktardı.



Bayrak, "Sesim gitse de beni rahatlatıyor. Tribün atmosferi çok güzel. Omuz omuza... Gol olunca seviniyor, bağırıyor, insanlara sarılıyorsun. Tribündeki herkes ağabeyin, kardeşin gibi. O kaçan gollerin heyecanı ise bambaşka." diye konuştu.



Afyonspor'un "hayatına şekil verdiğini" ifade eden İsmail Baloğlu da "Tribün atmosferi çok farklı. Aile ortamı gibi. Oradaki heyecan çok farklı ve hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.









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