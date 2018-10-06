Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Serhat Gülpınar'ın takımı Afjet Afyonspor ile Levent Açıkgöz'ün çalıştırdığı Kardemir Karabükspor kozlarını paylaştı.Afyon Kocatepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 5-0'lık skorla kazandı. Afyonspor'un gollerini 36. dakikada Yasin Yener, 47'de Oltan Karakullukçu, 59 ve 81'de Nazmi Candoğan ile 71. dakikada Bayram Çetin kaydetti. Afyonspor'da Oltan Karakullukçu, 16. dakikada bir penaltı atışından da yararlanamadı.Alınan bu sonucun ardından Afyonspor 11 puana yükseldi ve iki hafta sonra kazandı. Aynı zamanda evindeki ilk galibiyetini elde etti. Karabükspor ise 1 puanda kalarak arka arkaya 5. yenilgisini aldı.Ligin bir sonraki haftasında Afyonspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Karabükspor da Altay'ı konuk edecek.