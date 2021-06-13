Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarının final yarışları başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları başladı.



Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, Türkiye, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu katılıyor.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, dün itibarıyla Balkan Gençler, Doğu Avrupa Motokros ve Türkiye Motokros Şampiyonası antrenman ve sıralama turlarıyla start aldığını söyledi.



Akülke, "Bugün, Avrupa Gençler Şampiyonasının dereceleri belli olacak. Doğu Avrupa Şampiyonası, Türkiye ve Avrupa şampiyonası dereceleri belli olacak. Yarış çok akıcı devam ediyor." diye konuştu.



