Afyonkarahisar'da kazanan Courtney Duncan oldu

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Courtney Duncan birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Afyonkarahisar'da kazanan Courtney Duncan oldu
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04 Eylül 2021 18:27
Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı kapsamında düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası mücadelesinin ikinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği Courtney Duncan, ikinciliği Kiara Fontanesi, üçüncülüğü Nancy Ven De Ven elde etti.

Yarışların ardından ödül töreninde kazananlara kupaları verildi.




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