Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, '100. Yıl Motosiklet Sürüşü' ile kutlanacak

Afyonkarahisar'da yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) koordinesinde 500 motosikletliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü anısına "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" ile kutlanacak.



TMF'den yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün büyük bir gurur ve heyecanla "Zaferin kazanıldığı topraklar" olarak tarihe geçen Afyonkarahisar'da farklı ve anlamlı bir etkinlikle kutlanacağı belirtildi.



Etkinlikler kapsamında Afyonkarahisar'da başta Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek 500 motosikletli ile "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" gerçekleştirilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, TMF, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "100. Yıl Motosiklet Sürüşü"nde motosiklet tutkunları, yarın sabah saat 08.30'da şehir merkezindeki Anıt Meydanı'nda buluşacak.



Kurtuluş mücadelesinin ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla bir araya gelecek motosiklet sürücüleri, meydanda saygı duruşunda bulunacak ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacak.



Türk bayraklı tişörtlerle törene katılacak motosikletçiler, daha sonra 20 kilometrelik mesafeyi katederek Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi'ne ulaşacak. Katılımcılar burada Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri yad ederek, büyük bir Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyacak.



Her motosiklette iki kişinin bulunacağı "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" için yurdun dört bir yanından Afyonkarahisar'a gelecek motosikletçiler, ayrıca Afyonkarahisar'da düzenlenecek MXGP Dünya Motokros Şampiyonası ile Türkiye Motofest organizasyonuna da ücretsiz katılabilecek.



