Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Afjet Afyonspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
İstanbyulspor 17. dakikada Muray Duruer'in golüyle öne geçerken, Afyonspor'a beraberliği getiren gol, 87. dakikada Oltan Karakullukçu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Afyonspor 3 maç sonra puanla tanıştı ve 16 puana yükseldi. İstanbulspor ise kötü gidişatını sonlandıramazken galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 20 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk edecekken, Afjet Afyonspor deplasmanda Altay'a konuk olacak.
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İstanbyulspor 17. dakikada Muray Duruer'in golüyle öne geçerken, Afyonspor'a beraberliği getiren gol, 87. dakikada Oltan Karakullukçu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Afyonspor 3 maç sonra puanla tanıştı ve 16 puana yükseldi. İstanbulspor ise kötü gidişatını sonlandıramazken galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 20 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk edecekken, Afjet Afyonspor deplasmanda Altay'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın