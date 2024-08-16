Afyon MotoFest'in yeni sponsoru NG Hotel oldu

Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül'de düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) sponsorluğunu NG Hotel üstlendi. Etkinlik kapsamında, 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "NG Afyon MotoFest" festivalinde motosiklet teknolojileri ve konserler gibi çeşitli etkinlikler sunulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Afyon MotoFest'in yeni sponsoru NG Hotel oldu
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16 Ağustos 2024 11:12
Afyonkarahisar'da 7'inci kez gerçekleştirilecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile düzenlenen motosiklet festivaline NG Hotel'in sponsor olduğu açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın 7-8 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'na 7. kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda motosiklet tutkunları için düzenlenecek festivalin ismi de "NG Afyon MotoFest" olarak belirlendi.

NG Afyon MotoFest'e katılanlar, motosiklet teknolojisi ve detaylarının tanıtımının yanı sıra düzenlenen konserleri de izleyebilecekler.

Beş gün sürecek olan festival 4 Eylül'de başlayacak, 8 Eylül'e kadar devam edecek.

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