Afyonkarahisar'da 7'inci kez gerçekleştirilecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile düzenlenen motosiklet festivaline NG Hotel'in sponsor olduğu açıklandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın 7-8 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'na 7. kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda motosiklet tutkunları için düzenlenecek festivalin ismi de "NG Afyon MotoFest" olarak belirlendi.



NG Afyon MotoFest'e katılanlar, motosiklet teknolojisi ve detaylarının tanıtımının yanı sıra düzenlenen konserleri de izleyebilecekler.



Beş gün sürecek olan festival 4 Eylül'de başlayacak, 8 Eylül'e kadar devam edecek.





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