Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçına Kovid-19 engeli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 11 Nisan Pazar günü oynanması planlanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçına Kovid-19 engeli
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11 Nisan 2021 16:07
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 11 Nisan Pazar günü oynanması planlanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçının, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Afyon Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın en az 6 basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Bugün oynanması gereken HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor müsabakasının, Basketbola Dönüş Protokolü'nün ilgili maddesine göre Kovid-19 vakalarından dolayı ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.



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