Afyon Belediye Yüntaş, smaçör Alen Sket'i transfer etti

Voleybolda Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş, Slovenyalı smaçör Alen Sket'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Afyon Belediye Yüntaş, smaçör Alen Sket'i transfer etti
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14 Haziran 2020 16:40
Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Slovenyalı smaçör Alen Sket'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe ve Halkbank formaları giyen başarılı smaçör Alen Sket'i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Sket ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.



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