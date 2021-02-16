Afyon Belediye Yüntaş Erkek Voleybol Takımı'nın otobüsü kaza yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş Erkek Voleybol Takımı'nı taşıyan Salih Büyükışıklar (43) yönetimindeki 03 AJ 888 plakalı otobüs, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde İsmail Ceylan'ın (46) kullandığı 43 HK 083 plakalı ciple çarpıştı.Kazada, cipin sürücüsü İsmail Ceylan ile aynı araçta bulunan Fatma (64) ve Rana Ceylan (19) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la deplasmanda çarşamba günü yapacakları lig maçı için yola çıkan Afyonkarahisar ekibi ise kazayı yara almadan atlattı.