Afyon Belediye Yüntaş, Bruno Lima'yı transfer etti

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Arjantinli pasör çaprazı Bruno Lima'yı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda San Juan forması giyen Bruno Lima'yı (24) renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Lima'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda San Juan forması giyen Bruno Lima'yı (24) renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Lima'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.