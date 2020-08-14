Afyon Belediye Yüntaş, Bruno Lima'yı transfer etti

Afyon Belediye Yüntaş, Arjantinli pasör çaprazı Bruno Lima'yı transfer etti.

Haber; AA
Afyon Belediye Yüntaş, Bruno Lima'yı transfer etti
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14 Ağustos 2020 14:39
 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Arjantinli pasör çaprazı Bruno Lima'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda San Juan forması giyen Bruno Lima'yı (24) renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Lima'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.



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